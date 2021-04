LAZZATE / VENEGONO SUPERIORE – Turno di riposo per il campionato di serie D, il calcio locale ruota oggi attorno alla terza giornata del campionato di Eccellenza. Rinviata Vergiatese-Gavirate, le altre partite vanno regolarmente in scena con l’Ardor Lazzate di scena in trasferta sul campo della Sestese, dalle 15.30 e con arbitro Luca Maggioni di Lecco, assistenti Carmine Lanzanetta di Lodi e Gian Marco Mavelli di Milano. Stesso orario ance per tutti gli altri match compreso l’impegno interno della Varesina di Venegono Superiore che riceve il Brianza Olginatese; arbitro Andrea Scarano di Seregno, assistenti Alessandro Rio di Milano e Kevin Turra di Milano. Per il resto si disputano Castanese-Base 96 Seveso, Luciano Manara-Milano city, riposa la Pontelambrese.

Come vedere le squadre locali – Tutte le gare si giocano a porte chiuse per l’emergenza coronavirus. Varesina-Brianza Olginatese è disponibile in streaming dalle 15.30 sulla pagina Facebook della “Varesina calcio”. Mentre l’incontro Sestese-Ardor Lazzate sempre dalle 15.30 verrà proposto sulla pagina Facebook di “Be.Pi Sport”.

Classifica: Varesina 6 punti, Sestese 4, Vergiatese, Milano city, Base 96, Brianza Olginatese, e Pontelambrese 3, Ardor Lazzate, Castanese e Gavirate 1, Luciano Manara 0.

(foto archivio: azione di gioco del match di domenica scorsa fra Ardor Lazzate e Varesina)

