CISLAGO – E’ morto sul colpo: il riferimento va all’esemplare di daino che ieri mattina è finito sul parabrezza di un fuoristrada Land Rover. Il conducente ha fatto di tutto per evitarlo, quando se l’è visto sbucare davanti dalla vegetazione alla periferia di Cislago nella zona di Massina: l’animale, in preda al panico, ha compiuto un balzo ed è finito proprio sul parabrezza del veicolo che ha retto l’impatto, ma per il daino non c’è stato niente da fare. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale e poi il carro attrezzi: gli agenti hanno ricostruito l’accaduto; il guidatore della Land Rover, che indossava la cintura di sicurezza, è rimasto illeso.

Si tratta dell’ennesimo incidente avvenuto di recente con involontari protagonisti animali di specie che erano da tempo scomparse dalla zona e che invece ora la stanno ripopolando, come appunto i daini ma anche cervi e volpi. Nei giorni scorsi a Origgio è stato investito un cervo, fra Saronno e Rescaldina il Malpensa express ha investito un altro cervo. Mentre un cervo era rimasto infilzato in un cancello a Mozzate.

(foto: il veicolo dopo lo scontro con il daino)

25042021