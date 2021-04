ROVELLO PORRO – Lavori “integrativi” nel progetto per rafforzare il muro del sottopasso ciclopedonale nei pressi della stazione di Rovello Porro, dove era comparsa una crepa. A fare il punto ed annunciare le nuove opere è l’Amministrazione civica rovellese del sindaco Paolo Pavan.

In un breve tratto della pista ciclabile del sottopasso ferroviario è presente un contromuro di tamponamento con funzioni di mascheratura della retrostante struttura di sostegno dell’impalcato ferroviario costituita da pali trivellati e gettati di grandi dimensioni. Il contromuro ha subito dei fenomeni di assestamento che hanno generato delle fessurazioni in corrispondenza delle giunzioni con la struttura portante dell’impalcato ferroviario.

I tecnici di Ferrovienord, con la supervisione dei funzionari comunali, hanno provveduto ad effettuare dei sondaggi di verifica mediante la demolizione di un tratto sommitale del contromuro (circa 50 centimetri), constatando l’effettiva natura di semplice tamponamento e la solidità della retrostante struttura portante. Per ragioni di sicurezza, a seguito della parziale demolizione, si è ritenuto opportuno chiudere al transito la pista ciclabile, segnalando i percorsi alternativi. Successivamente ai sondaggi, Ferrovienord, unico soggetto titolato ad intervenire sulle strutture del sottopasso, ha provveduto a redigere un progetto di rifacimento del contromuro mediante una nuova muratura in calcestruzzo armato con adeguata fondazione ed opportuni ancoraggi alla struttura portante dell’impalcato ferroviario al fine di evitare eventuali nuovi assestamenti.

Prima di procedere all’esecuzione delle opere, Ferrovienord, ha ritenuto opportuno effettuare un ulteriore sondaggio di verifica dei pali di grandi dimensioni, mediante scavo sul vialetto sommitale di accesso alla banchina ferroviaria. Dal sondaggio effettuato il 22 aprile è emersa la necessità di colmare alcuni spazi interstiziali tra i pali al fine di evitare possibili fenomeni di dilavamento del terreno durante gli eventi meteorologici. Conseguentemente, il progetto di rifacimento del contromuro verrà integrato con l’aggiunta di micropali trivellati e gettati. La realizzazione dei micropali avverrà dall’alto partendo dal piano dell’armamento ferroviario. Quelli prossimi ai binari verranno eseguiti in orario notturno per evitare interferenze con il transito dei treni. Un volta realizzati gli stessi si procederà al rifacimento del contromuro ed alla riapertura della pista ciclabile. Tutti gli interventi ed i relativi costi sono a totale carico di Ferrovienord senza oneri per il Comune.