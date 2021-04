CARONNO PERTUSELLA / GERENZANO – In tutta la zona le Amministrazioni comunale ed associazioni locali si sono organizzate per celebrare anche quest’anno, seppur con tutte le limitazioni dovute all’emergenza coronavirus e nella impossibilità di allestire eventi pubblico con molte persone presenti, la ricorrenza del 25 aprile.

In prima linea i sindaci della zona, non solo a Saronno dove c’è stato anche il corteo dell’Assemblea antifascista; ma in tutto il comprensorio durante la mattinata ci sono state cerimonie ed iniziative davanti ai monumenti ai caduti. Da Caronno Pertusella a Gerenzano, rispettivamente con i sindaci Marco Giudici ed Ivano Campi; al vicino comasco come a Rovello Porro con il sindaco Paolo Pavan o Rovellasca con il sindaco Sergio Zauli; alle Groane come a Lazzate col sindaco Loredana Pizzi ed a Cesano Maderno col sindaco Maurilio Longhin. Sempre nel rispetto delle norme anti-covid, con mascherine, opportuno distanziamento e, forzatamente, poche persone.

(foto: alcune immagini delle celebrazioni del 25 aprile, anniversario della Liberazione, in tutta la zona)

