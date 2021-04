SARONNO – Nella giornata di giovedì 22 aprile una delegazione della sezione cittadina di Fratelli d’Italia ha voluto incontrare il vice comandante della polizia locale Michele Speciale, procinto di trasferirsi, “per salutarlo e ringraziarlo per tutto quello che ha dato in questi anni di servizio per la nostra città”.

Dopo dopo 13 anni prestati a servizio della polizia locale saronnese Speciale andrà a coordinare il corpo della polizia locale di Calatafimi Segesta nel trapanese.

“Saronno – continua Fratelli d’Italia – lo ricorderà per la sua professionalità e anche per il suo grande senso di umanità nello spendersi quotidianamente al servizio dei cittadini, anche e soprattutto in questo ultimo difficile anno. Nel fargli gli auguri per un brillante proseguimento della sua carriera nella sua terra natale, è stato omaggiato con una targa ricordo consegnata dal segretario Ernesto Credendino”.

Classe 1981, laureato in scienze politiche e delle relazioni internazionali e in Giurisprudenza con un master in materia di Anticorruzione e trasparenza Speciale è stato un membro del direttivo dell’associazione di polizia locale Apollos e organizzatore e coordinatore di molteplici eventi formativi in favore del corpo saronnese e dei comandi limitrofi. Negli ultimi anni ha collaborato anche per alcuni servizi esterni prestati in favore del corpo di polizia locale di Caronno Pertusella e Ceriano Laghetto in qualità di responsabile del servizio.