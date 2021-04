SARONNO – L’Asst Valle Olona che gestisce gli ospedali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno ha reso noti i dati dei pazienti colpiti da covid.

A oggi, 26 aprile 2021, sono ricoverati negli ospedali Asst Valle Olona 192 pazienti Covid-19 così suddivisi:

a Busto Arsizio: 85 nei reparti Covid, di cui 9 con casco Cpap e 11 in Terapia intensiva; 18 in osservazione al Pronto soccorso.

a Saronno: 53 nei reparti Covid, di cui 3 con casco Cpap; 1 in osservazione al Pronto soccorso.

a Gallarate: 54 nei reparti Covid, di cui 13 con casco Cpap; 5 in osservazione al Pronto soccorso.

La scorsa settimana a Saronno erano ricoverati per Covid 65 pazienti di cui 7 con casco Cpap.

“Negli ultimissimi giorni – afferma il direttore sanitario Paola Giuliani – si rileva un rialzo di casi che si presentano in pronto soccorso soprattutto a Busto Arsizio. Non ci stanchiamo mai di ripetere che le misure di contenimento sono responsabilità di ciascuno di noi: lavaggio delle mani, distanziamento sociale, uso di mascherine, ventilazione naturale di ambienti interni. Sono indispensabili per tenere sotto controllo la situazione epidemica”.

