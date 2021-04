Jessica Meloni ritorna con “Quello che lasci al mio cuore”

SOLARO – Ginevra, tu, quello che lasci al mio cuore non lo puoi immaginare. Mi incasini la testa, poi la rimetti a posto. Mi centrifughi il cuore, poi lo riempi di te, del tuo amore, del tuo essere. E io sono felice.

Questa è solo una briciola del secondo romanzo della 28enne solarese che ritorna in scena con “Quello che lasci al mio cuore”, dopo l’esordio con “Il rumore del tuo sorriso”. La passione per la scrittura ha regalato ai lettori un’altra coinvolgente vicenda che è possibile scoprire subito in versione ebook su amazon e da ieri anche in forma cartacea.

Perchè hai deciso di scrivere un secondo romanzo?

“Perché la scrittura è diventata, oltre che una grande passione, anche un lavoro.

Quindi continuerò a scrivere finché mi sarà possibile”.

Da dove è venuta l’ispirazione?

“Da ciò che mi circonda, da una citazione letta, da uno sguardo, da dei dettagli della vita di tutti giorni.

Questa storia è nata tre anni fa ed era stata abbandonata in un cassetto, perché non ero ancora pronta per scriverla.

Nell’ultimo anno sono cresciuta molto a livello artistico e questo mi ha permesso di mettere giù la storia di questo nuovo libro con una maturità stilista diversa, più profonda e ponderata”.

Il protagonista del tuo primo romanzo è l’indimenticabile Christopher, questa volta in chi si immedesimerà il lettore? Quali sono i temi principali che incontrerà?

“Il protagonista è un avvocato civilista milanese, con un passato che lo ha ferito nel profondo. Quello che ha vissuto, lo ha reso un uomo molto chiuso in sé stesso.

I temi principali sono molteplici.

Il primo è la differenza d’età in amore. Oggi può ancora essere considerata un problema insormontabile? Un numero su un pezzo di carta ci definisce davvero?

Il secondo tema importante è il ruolo dell’arte come terapia, cura e compagna. In questa storia ci saranno parecchi luoghi che portiamo nel cuore come la Pinacoteca di Brera, Milano e la bellissima Villa Arconati, un gioiello che abbiamo a pochi passi da noi. Consiglio di visitarla appena sarà possibile.

E poi un altro tema – ultimo ma non meno importante – è l’amore nelle sue mille sfaccettature: l’amore per la famiglia, gli amici, i propri partner. L’amore come forza motrice del mondo”.

Cosa vuoi trasmettere con questo libro?

“Vorrei solo trasmettere emozioni. I romanzi d’amore hanno come scopo quello di emozionare e far innamorare il lettore. Spero di esserci riuscita. In un periodo così difficile abbiamo davvero bisogno di amore, speranza e calore.

Ho deciso di pubblicare “Quello che lasci al mio cuore”, perché i suoi stessi protagonisti mi hanno chiesto di raccontarla.

Sono un’autrice indie, scrivere è il mio lavoro. Scrivere il self publishing, poi, ti rende un’imprenditrice a 360°: progettualità, stesura, correzione, editing, pubblicazione e promozione. Tutto questo è in mano al singolo autore e lo trovo meraviglioso.

Grazie a chiunque vorrà leggermi”.

Jessica Meloni è anche sui social per aggiornare giorno dopo giorno i suoi lettori:

instagram: archiviandosogni_

facebook: archiviando sogni

wattpad: archiviandosogni

