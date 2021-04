Panorama cronaca: tamponamento a Cislago e in autostrada a Origgio. Intossicazione etilica a Bregnano

CISLAGO / ORIGGIO – A Cislago nella giornata odierna alle 14 il tamponamento fra due autovetture, in via Cavour: sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce azzura di Cadorago il cui equipaggio si è preso cura dell’unica persona rimasta contusa, una ragazza di 29 anni che è stata trasferita all’ospedale di Tradate per essere medicata; non è grave.

Sull’autostrada A8 nella zona fra Cascina Regusella di Origgio e la periferia di Cerro Maggiore alle 17.10 l’intervento della polizia stradale e di una ambulanza della Croce rossa di Saronno dopo lo scontro fra due autovetture che procedevano in direzione nord verso Varese. Una donna di 50 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata trasportata all’ospedale di Castellanza, per alcuni contusioni non gravi.

A Bregnano nel vicino comasco intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù e di una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo oggi alle 17.50 in via Cavour dove era segnalata la presenza di una persona che stava male: all’uomo, di 55 anni, è stata diagnosticata una situazione di intossicazione etilica. E’ stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia ma le sue condizioni non appaiono preoccupanti.

(foto archivio)

26042021