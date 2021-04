SARONNO – Da oggi nelle mense scolastiche saronnesi sarà servita ai piccoli commensali acqua del rubinetto invece che quella nelle bottiglie di plastica. Arriveranno, nell’ambito del nuovo bando del servizio mensa (assegnato a gennaio dopo una lunga controversia), le brocche con l’acqua presa direttamente dal rubinetto scolastico.

Una novità che ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni genitori hanno apprezzato la scelta ecologica che punta a ridurre rifiuti e consumo di plastica (anche alla luce del fatto che i bimbi bevono già la medesima acqua a casa o anche nei bagni degli istituti) altri si sono detti preoccupati anche sul fronte della sicurezza e della qualità dell’acqua.

A seguire da vicino l’evolversi della situazione e a fornire informazioni e rassicurazioni ai saronnesi è stato l’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò. “L’acqua che viene data ai bimbi è doppiamente sicura – spiega l’esponente della Giunta Airoldi – perchè non solo viene controllata una volta al mese da Saronno Servizi nell’ambito dei previsto controlli sulla rete idrica ma verrà controllata con costanza anche al rubinetto da cui viene prelevata a scuola. La novità era prevista dal precedente bando. So che ci sono state alcune rimostranze da parte di alcuni genitori che sono arrivate in Municipio e a cui è stata data risposta con tutte le informazioni e le rassicurazioni del caso. L’attenzione è alta e verrà garantita in tutti gli istituti per tutti i bimbi”.

Al momento la novità non riguarda però l’istituto comprensivo Aldo Moro perchè, a causa della pandemia, i bimbi mangiano in classe visto che la mensa viene utilizzato come spazio didattico per consentire il distanziamento. La gestione della novità sarebbe stata quindi complessa. L’acqua in brocca arriverà nell’istituto di viale Santuario nel prossimo anno scolastico.