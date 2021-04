SOLARO – E’ di due feriti il bilancio dell’incidente stradale che questo pomeriggio ha obbligato alla temporanea chiusura della trafficata Saronno-Monza all’altezza dell’incrocio con corso Europa in territorio di Solaro. E’ dove l’Amministrazione comunale solarese intende realizzare una rotonda, proprio per via della pericolosità della intersezione, dove l’andirivieni è sempre intenso. In questo caso alle 14.15 si è registrato l’impatto fra due veicoli, sul posto oltree alla polizia locale sono intervenuti autopompa e pickup dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e due ambulanze, di Croce rossa e Croce azzurra; oltre all’auto-infermieristica. Ad avere bisogno di cure mediche un ragazzo di 29 anni ed un uomo di 41: hanno riportato comunque solo lievi contusioni; sono stati medicati negli ospedali di Desio e Garbagnate Milanese.

E’ stato necessario chiudere la Saronno-Monza sino a quando sono stati eseguiti nel pomeriggio i rilievi del sinistro e sono stati rimossi i mezzi incidendati con il carro attrezzi. Da chiarire la dinamica del sinistro.

(foto archivio)

26042021