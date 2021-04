SARONNO – “Recentemente il degrado del parco degli Alpini è cresciuto in maniera esponenziale. Non c’è lunedì mattina in cui non si trovino bottiglie di birra, cartoni della pizza ed altri resti di feste e festini. In passato ho segnalato il problema alla vostra redazione e devo dire che gli interventi di pulizia non sono mancati. Ieri ho visto un carrello della spesa arrugginito e malmesso in mezzo al verde, credo che racconti, ancora una volta, quanto quest’area abbia bisogno di attenzione”.

E’ una delle segnalazioni arrivate a ilSaronno per segnalare i problemi di degrado in generale dell’area verde nel cuore del quartiere Prealpi e in particolare l’insolito abbandono registrato nel fine settimana. Un’altra arrivata da una lettrice che segnala il carrello alle 9 di lunedì mattina “qualcuno deve aver dimenticato un carrello con una griglia per barbecue al parco degli Alpini dopo la grigliata del 25 aprile”.

(foto alcune immagini del carrello abbandonato nel parco Alpini fornite dai lettori de ilSaronno)