CERIANO LAGHETTO – “Un doppio in bocca al lupo! Al nostro comandante Giuseppe Sessa che, dopo l’operazione, sta già tornando in forma in tempo record ed al comandante Michele Speciale che i cerianesi hanno potuto apprezzare negli scorsi mesi e che andrà a dirigere il comando di Calatafimi, in Sicilia”. A parlare il vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo, con riferimento ai due ufficiali che negli ultimi anni hanno guidato il corpo della polizia locale in paese.

“Grazie per tutto quello che avete fatto e farete per la sicurezza dei cittadini” sottolinea Cattaneo. Per quanto riguarda Speciale, negli ultimi anni ha collaborato anche per alcuni servizi esterni prestati in favore del corpo di polizia locale di Caronno Pertusella Ceriano Laghetto in qualità di responsabile del servizio . In ambito cerianese ha collaborato nelle operazioni di bonifica dell’ormai ex bosco della droga.

(foto: da sinistra Michele Speciale, al centro Dante Cattaneo ed a destra Giuseppe Sessa)

27042021