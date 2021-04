SARONNO – Limitare il traffico più inquinante per ottenere un abbattimento delle polveri sottili è uno degli obiettivi che si intende proseguire, con il potenziamento dei sistema di varchi con telecamere che controllano gli accessi alla città. E’ la proposta a cui sta lavorando l’Amministrazione Airoldi che ha risposto al bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni e Unione di Comuni, per la realizzazione o implementazione di sistemi di controllo targhe in relazione alla limitazione della circolazione per motivi ambientali.

Il Comune di Saronno, che risponde ai requisiti del bando, ha studiato, tramite il comando di polizia locale, una proposta, del valore di poco meno di 80 mila euro, che prevede l’implementamento della videosorveglianza in ingresso ed uscita della città con ulteriori 7 varchi per adeguare il sistema attuale di 10 presenti sul territorio comunale.

Ma qual è l’obiettivo? “Monitorare i flussi veicolari, in particolar modo quelli di mero attraversamento della città, compresa la classe ambientale degli stessi al fine di adottare provvedimenti di limitazione alla circolazione dei veicoli inquinanti nella città o nelle aree con valori di inquinamento atmosferico da abbattere”

Più in linea generale si parte dal presupposto che la “limitazione del traffico di attraversamento, la riduzione dei flussi di veicoli inquinanti e l’estensione di aree a traffico limitato possano migliorare la qualità dell’area in zone o vie particolarmente inquinate”.

Non va dimenticato che solo qualche mese fa aveva fatto molto discutere la scoperta che in base allo studio condotto da ricercatori dell’Università di Utrecht, del Global Health Institute di Barcellona e del Tropical and Public Health Institute svizzero Saronno fosse l’ottava città europea per morti da polveri sottili.