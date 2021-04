SARONNO / TURATE – Dopo il weekend si registra il solito calo dei numeri di nuovi positivi in Lombardia. Pochi i nuovi casi positivi nel Varesotto: Varese registra un incremento di 4 unità; pochi casi anche a Saronno (+1), Tradate (+2), a Gerenzano (+2), a Busto Arsizio (+2) e Gallarate (+3).

Solo un nuovo caso nella bassa comasca, ospitato da Lomazzo; stop, invece, per Turate.

Ecco i casi località per località da inizio pandemia (tra parentesi il dato dell’altro ieri):

Saronno 3.732 (3.731)

Caronno Pertusella 1.712

Tradate 1.749 (1.747)

Gerenzano 1.019 (1.017)

Varese 6.755 (6.751)

Busto Arsizio 7.560 (7.558)

Gallarate 4.563 (4.560)

Malnate 1.712

Nel Comasco:

Turate 888

Lomazzo 945 (944)

In Brianza:

Limbiate 3.408 (3.395)

Cesano Maderno 3.801 (3.789)

Cogliate 805

Lazzate 720 (717)

Monza 10.620 (10.590)

Desio 3.969 (3.960)

Seregno 3.765 (3.750)

Lissone 4.074 (4.059)

Brugherio 3.192 (3.181)

Giussano 2.398 (2.391)

A livello di province, resta alta quella di Milano (+336 casi) mentre si abbassano Varesotto (ieri ne sono stati registrati solo +21), oltre che Comasco (+64) che Brianza (+98).

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-9) e nei reparti (-62). A fronte di 16.993 tamponi effettuati, sono 872 i nuovi positivi (5.1 per cento sul totale dei tamponi eseguiti). I guariti e dimessi sono 5.499. I decessi in Lombardia sono stati +31 (ieri erano stati 39).

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto: vaccino analizzato in laboratorio)

27042021