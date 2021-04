Dalla rettifica del verbale, alla mozione di Fi: consiglio comunale in diretta

SARONNO – Stasera il consiglio comunale in videoconferenza il primo che sarà gestito attraverso il nuovo servizio messo a punto dall’Amministrazione comunale di Saronno per seguire la diretta di eventi, convegni, appuntamenti istituzionali comodamente dal proprio dispositivo elettronico.L’ordine del giorno prevede l’approvazione di tre regolamenti tra cui quello per Villa Gianetti, due variazioni di bilancio, la rettifica dell’errore materiale del verbale della precedente seduta e una mozione del gruppo Forza Italia.

Qui la diretta de ilSaronno

1. Rettifica errore materiale verbali precedente seduta del 18 febbraio 2021

2. Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.

3. Cessione al Comune di Rovello Porro di n. 100 azioni del capitale sociale della Saronno Servizi Spa di

proprietà del Comune di Saronno.

4. Approvazione del “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” – legge n. 160/2019.

5. Approvazione del “Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” – legge n. 160/2019.

6. Istituzione raccolta museale “Villa Gianetti – Un salotto a Saronno” e approvazione regolamento di organizzazione e funzionamento

7. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 11/03/2021 “Variazione al bilancio di previsione 2021-2023. 2° provvedimento”

8. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 08/04/2021 “Variazione al bilancio di previsione 2021-2023. 3° provvedimento”

9. Mozione del Gruppo Forza Italia per differenziare il valore di terreni edificabili a destinazione residenziale ad edilizia convenzionata ai fini del calcolo dell’imposta IMU.