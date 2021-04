SARONNO – “Solidarietà al personale ferroviario in servizio sul treno S9 24922, all’impresa ferroviaria e ai viaggiatori stessi, colpiti stamattina da un vile attacco vandalico”. Così il Comitato dei viaggiatori del nodo di Saronno, in relazione a quanto accaduto lungo la linea Albairate-Seregno-Saronno. E’ la tratta che ha come capolinea la stazione di “Saronno centro” di piazza Cadorna.

Come riferito in una nota di Trenord, “questa mattina poco dopo le 7, mentre il treno 24922 (Albairate 6.38-Saronno 8.24) della linea S9 Saronno-Seregno-Albairate effettuava regolarmente fermata nella stazione di Milano Porta Romana, un gruppo di persone con volto coperto è sceso sul binario, davanti al convoglio, e ne ha impedito la ripartenza dispiegando uno striscione con la scritta “Solidarietà con i resistenti No Tav” e imbrattando i vetri della cabina di guida e i fanali con vernice spray di colore nero”.

(foto: il vetro anteriore della cabina del treno è stato completamente ricoperto con la vernice spray nera)

27042021