SARONNO – Sedici racconti di ispirazione profondamente attuale: lo scrittore saronnese Norberto Mazzucchelli chiude sotto l’unico titolo di “L’appuntamento e altri quindici racconti” alcuni dei suoi successi letterari. Tra questi sedici racconti brevi, tre sono stati premiati e tre hanno ricevuto menzioni d’onore; uno è giunto alla fase finale; tre sono stati selezionati per la pubblicazione in antologia; un racconto, infine, è stato pubblicato in una rivista letteraria.

Spaccati di vita quotidiana, confessati tra le mura di un ospedale, come il racconto premiato “Un artigiano in corsia”, o nell’attuale situazione pandemica con cui Marianna, un’insegnate, dovrà fare i conti nel racconto “Le paure di Marianna”; racconti di tutti i giorni, ambientati nelle dinamiche familiari di mogli e mariti (come in “Gli incubi di Giuditta”), o nella calda atmosfera del Natale (“Il tranello di Natale”).

Non mancano temi importanti, come la vita e la morte – i personaggi di Mazzucchelli, come Monica e Osvaldo, attraverseranno una tragedia per capire come si possa dare una svolta alla propria vita.

Appassionato sin dall’adolescenza alla lettura, il saronnese Norberto Mazzucchelli non è nuovo alle pubblicazioni: le sue opere, diverse tra raccolte di poesia, romanzi, racconti, hanno raggiunto anche gli scaffali di Feltrinelli. Le più recenti pubblicazioni risalgono allo scorso: la raccolta di poesie “Confessioni di un poeta minore”, che ha ricevuto una menzione d’onore al concorso Cardinal Branda Castiglione, e il romanzo Sorelle per la pelle edito da Edizioni Montag.

(in foto: Norberto Mazzucchelli, autore saronnese)

27042021