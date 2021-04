Si è spenta Gabriella Pizzi, prof dell’itc Zappa di Saronno

SARONNO – Nuovo lutto per la città di Saronno lunedì è stata resa nota la notizia della scomparsa di Gabriella Pizzi, 65enne docente di italiano all’Itc Zappa di via Grandi. La saronnese lascia la figlia Mara e il fratello Gian Vittorio attorno a cui si sono stretti parenti ed amici in questo momento così difficile.

Grande anche il dolore di studenti e docenti. Non a caso lo Zappa ha voluto ricordarla con una nota congiunta: “Nel ricordare gli anni in cui abbiamo condiviso tempo, spazi, rabbia, riso e pensieri ritornano le parole dell’amatissimo Leopardi “E tu, lenta ginestra, Che di selve odorate Queste campagne dispogliate adorni”. La sua presenza, la sua compassione, la sua preghiera per noi nonostante la sofferenza personale sono state fonte di consolazione. La ringraziamo, conserveremo di lei un bellissimo ricordo. Tutto il personale della scuola è vicino alla famiglia nel lutto”.

I funerali si terranno domani alle 9.45 alla parrocchia Regina Pacis. Alle 9,30 è prevista la recita del rosario. Per la cerimonia è richiesto il rispetto delle norme anticovid.

27042021