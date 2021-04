FORT MEYERS – Altra intensa giornata di softball ieri a Fort Meyers in Florida dove si sono di nuovo affrontate Italia e Canada, entrambe in “ritiro” in Florida. Il giorno prima una doppia vittoria amichevole delle canadesi, che si sono ripetute anche nelle due partite giocate nelle scorse ore. Anche se le azzurre stavolta hanno un po’ preso le “misure” ed impegnato di più le quotate avversarie.

Nella prima gara un fuoricampo da due punti della bollatese Amanda Fama alla settima ripresa fissa sul 2-4 il risultato di un match che ha visto le azzurre decisamente più a loro agio rispetto agli appuntamenti precedenti. Nella seconda partita, lanciatrice partente la saronnese Alice Nicolini, strada subito in salita per le azzurre contro un Canada in apertura apparso scatenato e che realizza 6 punti alla prima ripresa. A seguire un fuoricampo da 1 punto sempre per il canada alla terza ripresa quando il risultato arriva al 10-0. A provare una reazione la saronnese Andrea Filler che con la campagna di squadra Giulia Longhi (foto) è protagonista di alcune buone giocate. Di Filler un bel triplo sempre al terzo inning e la giocatrice che poi segna il primo punto per l’Italia. E porta bene perchè alla quarta ripresa le italiane si avvicinano sul 11-5. Nel finale un po’ di stanchezza fissa il punteggio sul 14-5 dopo l’eliminazione di Fabrizia Marrone.

Nella rosa azzurra ci sono anche della Rheavendors Caronno Pertusella Melany Sheldon, dell’Inox Team Saronno Brittany Albacherli, Priscilla Brandi, Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Alice Nicolini e Andrea Filler.

Ultima amichevole per l’Italia prima del rientro in patria, oggi martedì 27 aprile contro la Florida International University.

27042021