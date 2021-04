SOLARO – Il Comune di Solaro rende noto il calendario per la distribuzione dei sacchi della raccolta differenziata per le utenze domestiche (un rotolo per il secco, uno rotolo per la plastica e un rotolo per l’umido) e per le attività commerciali ed aziende (un rotolo per il secco e un rotolo per la plastica).

Dopo la distribuzione domiciliare per i nuclei familiari Over 80, si completa la distribuzione con il ritiro in quattro diversi punti del territorio comunale a partire da venerdì 7 maggio.

L’orario per il ritiro è programmato dalle 15 alle 19 in tutte le date. La fornitura sarà consegnata unicamente ai cittadini in regola con la Tari ed alle sole utenze Tari corrispondenti a case abitate (non sfitte o vuote). Si potrà presentare al punto di ritiro un qualsiasi componente della famiglia maggiorenne munito di un proprio documento d’identità, il controllo di congruenza sulla data di nascita sarà eseguito sulla persona che si presenta per il ritiro.

Con l’esibizione della tessera sanitaria dell’intestatario di un’altra utenza Tari si potrà effettuare il ritiro anche in delega.

Al fine di diminuire l’afflusso di persone, i cittadini sono invitati a predisporre ritiri multipli attraverso il sistema della delega, tra famigliari e vicini di casa ad esempio. I cittadini saranno invitati a seguire le indicazioni che troveranno in loco, mantenere le distanze di sicurezza e rispettare ordinatamente l’attesa per il ritiro.

Per i residenti al Villaggio Brollo il punto di ritiro sarà il Centro Anziani di piazza Grandi. Per i residenti a Cascina Emanuela e Introini il punto di ritiro sarà il Centro Civico della Frazione. Per i residenti del Quartiere San Pietro-Carlo Porta sarà il campo sportivo di via San Quirico. Per gli altri residenti di Solaro il punto di ritiro sarà la sala Blu della Villa Comunale di via Mazzini.

La distribuzione al Centro anziani di Villaggio Brollo comprenderà le famiglie residenti nelle seguenti vie: via Sant’Ambrogio, via Sant’Anna, piazza Achille Grandi, via Della Repubblica, via Dell’assunta, via Fornace, via Giuseppe Giusti, via Giuseppe Parini, via Groane, via Isonzo, via San Giuseppe, via Tagliamento, via Dei Mestieri, via Del Commercio, via Del Mercato, via Della Tecnica, via Delle Arti, via Delle Professioni, via Delle Vigne, via Dell’industria, via San Carlo, via Vallone, via Roma dal numero civico 198 in poi.

La distribuzione al Centro Civico di Cascina Emanuela comprenderà le famiglie residenti nelle seguenti vie: via Della Ferrovia, via Evangelista Torricelli, via Per Saronno, via Vecchia Per Saronno, via Comasinella, via Dei Tigli, via Gorizia, via Per Cascina Emanuela, via Resegone, via Rovereto, via Trento, via Trieste, strada vicinale Della Calus, strada vicinale Della Scosa.

La distribuzione al Campo sportivo di via San Quirico del Quartiere San Pietro-Carlo Porta comprenderà le famiglie residenti nelle seguenti vie: San Pietro, Carlo Porta, San Quirico, Santa Julitta, Verri, Senato, 5 Giornate, Giotto, Bernini, Buonarroti, Santa Caterina, Santa Chiara, Cellini, Donatello, De Amicis, Della Repubblica (lato Solaro), San Giovanni Bosco, Rosmini, Leonardo Da Vinci, Padri Cavanis e piazza San Pietro.

Per tutti i residenti di via Varese e delle vie non indicate precedentemente, il punto di ritiro è la sala Blu della Villa Comunale di via Mazzini.

Di seguito il Calendario per la distribuzione dei sacchi della raccolta differenziata con orario dalle 15:00 alle 19:00.

Per i residenti a Solaro con punto di ritiro nella sala Blu della Villa Comunale di via Mazzini, con sistema decadi di nascita:

• Venerdì 7 maggio, nati da 11 a 20 del mese;

• Sabato 15 maggio, nati da 21 a 31 del mese;

• Lunedì 24 maggio, nati da 1 a 10 del mese;

• Venerdì 28 maggio, nati da 1 a 10 del mese;

• Sabato 29 maggio, nati da 11 a 20 del mese;

• Lunedì 31 maggio, nati da 21 a 31 del mese.

Per i residenti a Villaggio Brollo con punto di ritiro al Centro Anziani di piazza Grandi, per tutti i residenti:

• Lunedì 17 maggio;

• Venerdì 21 maggio;

• Sabato 22 maggio.

Per i residenti a Cascina Emanuela ed Introini con punto di ritiro al Centro Civico della Frazione, per tutti i residenti:

• Sabato 8 maggio.

Per i residenti a Quartiere San Pietro-Carlo Porta con punto di ritiro al Campo sportivo di via San Quirico, per tutti i residenti:

• Lunedì 10 maggio;

• Venerdì 14 maggio.

Rileva Greta Volpi, consigliera comunale con delega all’Ecologia: “Prima di tutto, come Amministrazione Comunale, ci teniamo a ringraziare Ecovolontari e volontari del Servizio spesa e farmaci Covid che hanno reso possibile la distribuzione domiciliare alle famiglie composte da soli over80 di tutto il territorio comunale. Passeremo ora alla distribuzione massiva alla cittadinanza alla quale collaboreranno gli Ecovolontari ed i giovani aderenti al bando “La città è dei giovani” ed i volontari del Comitato di Quartiere San Pietro-Carlo Porta. Voglio in particolare porre l’accento sulla possibilità di delegare parenti, amici o vicini di casa, semplicemente esibendo la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza Tari. Questo permetterà di velocizzare le operazioni e limitare i tempi di attesa. La raccolta differenziata è una pratica fondamentale per una comunità educata e civile, permette risparmi sui costi di stoccaggio e smaltimento e favorisce la salvaguardia dell’ambiente. Ricordo che sul calendario ecologico, disponibile anche sul sito internet del comune, sono segnate tutte le informazioni utili per una corretta raccolta differenziata”.

27042021