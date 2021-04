Vaccinazioni, la Lombardia riprende con Astrazeneca

MILANO – Attraverso una circolare inviata oggi alle Ats lombarde, la direzione generale Welfare della Regione Lombardia ha informato “di aver avuto assicurazioni dalla Struttura commissariale circa l’imminente fornitura di vaccini AstraZeneca”. “Tale fornitura – prosegue la nota – sarà sufficiente ad assicurare il completamento delle seconde somministrazioni programmate per le prossime settimane sull’intero territorio regionale”.

“In virtù di questa nuova fornitura pertanto – conclude la circolare – possono riprendere, da oggi, le somministrazioni del vaccino AstraZeneca anche come “prima dose”, nel rispetto delle indicazioni per categoria precedentemente emanate”.

