SARONNO – Dopo le tante perplessità emerse sui social, ed anche nelle pagine de ilSaronno, si torna a parlare del casello di via Piave e della sua trasformazione di un infopoint a servizio del futuro percorso ciclopedonale. A dar voce dai dubbi Federico Daino esponente della Lega che solleva un problema di viabilità e sicurezza: “Dalla stampa, ho appreso la volontà dell’amministrazione comunale, di ristrutturare il vecchio casello ferroviario di via Piave per farci un info point. Il problema principale di via Piave è la strettoia della carreggiata in corrispondenza dell’ex passaggio a livello con la mancanza di marciapiede su entrambi i lati. L’assessore di competenza è a conoscenza di questa problematica sulla sicurezza stradale?”.

E conclude: “Non capisco, come non si possa costruire un marciapiede su una strada principale come via Piave. Già la passata amministrazione aveva completato una parte di marciapiede tra via Bainsizza e Via Piave arrivando praticamente sul tracciato della ex Saronno-Seregno. La priorità per l’amministrazione è il mantenimento dell’ex casello o la sicurezza stradale per pedoni e diversamente abili?”.

(foto il casello di via Piave)

27042021