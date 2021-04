SARONNO – “Il sindaco e il presidente del consiglio comunale invitano l’ex assessore Gianangelo Tosi a prestare maggiore attenzione alla comunicazione istituzionale dell’attuale Amministrazione”

Inizia così la risposta, comunicata in una nota dall’Amministrazione comunale, alla domanda di Gianangelo Tosi, ex assessore che aveva chiesto come mai il sindaco Augusto Airoldi e il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli, durante le celebrazioni del 25 aprile, indossassero la fascia solo in chiesa e non durante la cerimonia al monumento.

“Se lo avesse fatto, si sarebbe accorto che la cerimonia religiosa costituiva la parte pubblica della commemorazione e come tale, richiedeva che entrambi indossassero la rispettiva fascia. La deposizione delle corone d’alloro a monumenti a Salvo D’Acquisto prima e ai Caduti saronnesi, poi era stata annunciata come privata e tale è rimasta nonostante la presenza in loco di alcuni cittadini. Pertanto, in sede privata, l’uso della fascia non è previsto dal cerimoniale. Ogni altra affermazione appartiene a chi la formula”.