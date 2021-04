SARONNO – MILANO – “Il 1 Maggio è la giornata di lotta di tutti gli sfruttati che alzano la testa contro un mondo di ingiustizie e oppressioni”.

Inizia così la nota del collettivo Adespota che torna a far sentire la propria voce e annuncia la propria presenza alla manifestazione in programma a Milano. Gli anarchici annunciano l’adesione all’iniziativa “Spezzone libertario e anticapitalista” annunciando la partenza per andare a Milano da Saronno alle 1345.

In questo anno pandemico le difficoltà di ognuno si sono fatte sempre più pressanti: il lavoro, quando lo si trova, è precario; gli stipendi sempre più bassi ma affitti e bollette, invece, sempre più alti; la sanità oramai un lusso per pochi; la socialità repressa e sostituita dalla virtualità; le forze dell’ordine sempre più violente sia nelle strade che nelle carceri. Intanto padroni, politici e polizia continuano imperterriti la loro avanzata: sgomberi, multe, morti nelle carceri, coprifuoco, licenziamenti, assassinii di Stato.

Siamo stanchi di subire in silenzio mentre la nostra vita si fa sempre più misera: per questo saremo in piazza a gridare a gran voce che è sempre più necessario e urgente ribaltare questa società mortifera, andare oltre le istanze di ognuno e intrecciare lotte, idee ed energie per iniziare a creare un mondo diverso, basato su valori di solidarietà, condivisione e orizzontalità. Un mondo dove Stato e Capitalismo siano solo tristi ricordi passati.

Per farlo ci sarà bisogno di tutti noi, di tutte le nostre capacità e del nostro coraggio: in tre o in tremila, nei magazzini o nelle piazze, davanti alle case occupate o sotto le mura delle galere e CPR, nei picchetti o nei sabotaggi, in città o in montagna…. Lottiamo insieme