SARONNO – Decima di campionato, e venne il giorno anzi la sera della prima sconfitta casalinga per l’Az Robur Saronno. Che resta prima ma questa sera si è trovata sulla sua strada una Gallaratese in cerca di riscatto e che non ha concesso nulla. Anche quando sembrava che i saronnesi potessero cambiare l’inerzia della gara, o quando proprio al termine dei tempi regolamentari non c’è stato il rompete le righe ma l’over-time. Gara sempre combattuta ed equilibrata.

La cronaca – Testa a testa l’avvio di partita, testa a testa alla fine. Si parte con Saronno che si porta avanti a due minuti dalla fine del primo periodo, e poi allunga anche grazie a due “bombe” di Beretta. E l’Az Saronno chiude dunque il primo quarto sul 27-19. Nel secondo quarto la partita rimane aperta e si va al riposo sul 36-31.

Nella terza frazione Gallarate che subito si rifà sotto con sorpasso 38-41 a 7′ dalla fine del periodo con Clerici che porta a +5 i suoi con un canestro da tre punti. Proprio all’ultimo secondo è Tomba che trova l’assist vincente per ristabilire la parità proprio sulla sirena, 50-50 dunque il punteggio che annulla tutto e sul quale si riparte nell’ultimo periodo. La partita resta combattutissima, testa a testa, con gara decisa proprio all’ultimo tiro: Gallarate non trova il canestro e si va all’over time su 65-65. Quando è Gallarate che mette a segno la zampata decisiva (malgrado un tiro da 3 punti di Tomba a sei secondi dal termine), per Saronno – che resta prima – si tratta della seconda sconfitta stagionale (e prima in casa per i saronnesi), 74-77.

I migliori – A livello di punti realizzati, fra i locali Quinti ne ha fatti 15 e Beretta 13; sull’altro fronte Danelutti ha chiuso a quota 21 e Clerici a 15. Ai rimbalzi fra i saronnesi il migliori è stato Tomba (10) e nella Gallaratese Marotto (13); 7 assist per Beretta e 5 per Marotto.

(foto: un momento di un precedente incontro dell’Az Saronno)

28042021