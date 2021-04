SARONNO – ORIGGIO Rilanciano la nota condivisa da Daniele Ceolin che da voce alla presa di posizione della segreteria politica di Grande Nord in merito a quanto accaduto ieri a Porta Roma dove un convoglio, diretto a Saronno, è stato imbrattato e bloccato da manifestanti no tav. Il macchinista sceso per vedere cosa stesse succedendo è stato colpito con vernice spray agli occhi.

“Grande Nord Lombardia esprime piena solidarietà e vicinanza al macchinista della linea Trenord Saronno-Milano-Albairate, aggredito, secondo quanto riportato dalle fonti giornalistiche, da manifestanti no tav. A causa dell’irruzione di questi ultimi presso la stazione di Porta Romana e dei danni provocati al convoglio coinvolto, gravi ritardi si sono manifestati lungo la relativa tratta ferroviaria. Grande Nord Lombardia esprime, pertanto, sdegno per i gravi disagi arrecati ai lavoratori pendolari coinvolti e chiede un incremento della sorveglianza nelle stazioni e a bordo treno per garantire la sicurezza di chi espleta in tale ambito la propria professione e di tutti gli utenti viaggiatori”