CERIANO LAGHETTO – Ladri in azione al confine fra Saronno e Ceriano Laghetto, nella frazione “condivisa” di Dal Pozzo. Era già successo nei mesi scorsi ed il copione si è ripetuto anche nelle ultime notti quando qualcuno ha preso di mira le vetture parcheggiate sul ciglio della strada, sotto la casa dei cittadini. Si è rivisto un copione già noto: sono state aperte le auto e sono stati letteralmente smontati parti del cruscotto, in altri casi i malviventi – lecito pensare che ad agire siano state più persone, anche con un minimo di conoscenze tecniche – hanno rovistato negli abitacoli asportando oggetti lasciati dai proprietari dei mezzi.

Non tutti hanno quindi formalizzato una denuncia alle forze dell’ordine, difficile tracciare un bilancio completo di queste incursioni e comunque sarebbero state prese di mira almeno una mezza dozzina di automobili. Qualcuno non ha trovato più gli specchietti retrovisori e qualcuno ha constatato la scomparsa dei finali. Insomma, ad entrare in azione sono stati ladri di autoricambi, come quelli arrestati proprio negli ultimi giorni nel vicino Milanese, anche per incursioni proprio nel Varesotto.

(foto: sopralluogo dei carabinieri dopo analoghi episodi avvenuti sempre da quelle parti alla fine dell’anno scorso)

28042021