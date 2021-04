Novità per il servizio di raccolta rifiuti a Cogliate, spiega il sindaco

COGLIATE – Cambia il servizio di raccolta differenziata a Cogliate. Ad annunciare la novità il sindaco Andrea Basilico: «Insieme a Gelsia Ambiente, abbiamo deciso di imprimere una spinta decisa verso il miglioramento dei servizi di igiene urbana al fine di raggiungere importanti risultati per l’ambiente, per la nostra Cogliate e contestualmente cercare di risparmiare sui costi del servizio di smaltimento dei rifiuti. Con le novità che introdurremo, vogliamo porre le basi per l’applicazione di una tariffa puntuale più equa, secondo il principio “meno inquini e meno paghi”, migliorando e incentivando contemporaneamente una raccolta differenziata più attenta e curata».

Cosa cambierà in concreto:

Raccolta del rifiuto secco indifferenziato tramite sacchi bluRFID: il rifiuto secco indifferenziato dovrà essere raccolto ed esposto in strada nel nuovo sacco bluRFID, un sacco dotato di un microchip che permette la “misurazione” del rifiuto prodotto dalla singola utenza. I sacchi avranno infatti un codice che sarà assegnato ad ogni cittadino al momento della consegna e sarà quindi diverso rispetto a quello di un’altra persona o famiglia. Sarà così possibile verificare il numero di sacchi conferiti da ciascuno e puntare ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata, considerando che, ad oggi, oltre la metà di quanto inserito nel sacco grigio può essere ulteriormente separato. Non è prevista alcuna modifica sulla tariffa e in questa fase il numero di sacchi prodotti non inciderà sulla Tari. La tariffazione puntuale sarà introdotta più avanti.

Raccolta di pannolini, pannoloni e tessili sanitari a domicilio. Per le famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni e con persone allettate, sarà introdotto il nuovo servizio settimanale di raccolta a domicilio di pannolini, pannoloni e traverse assorbenti nei pratici sacchi di colore arancione.

Nuove zone e nuovo calendario di raccolta dei rifiuti. Per fare in modo che la raccolta differenziata sia più efficiente ed efficace, nonché più attenta e curata, il territorio comunale sarà suddiviso in 3 zone di raccolta, con conseguente variazione dei giorni di esposizione delle diverse tipologie di rifiuto. Questo permetterà un maggior controllo del territorio oltre ad un miglioramento del servizio. Tutte le tipologie di raccolta di rifiuti porta a porta, carta e cartone, vetro, sacco trasparente (plastica e lattine), sacco bluRFID (secco indifferenziato) e sacco arancione avranno una frequenza di ritiro settimanale, mentre l’umido sarà a frequenza bisettimanale.

Servizio di ritiro del verde a domicilio. È confermato gratuito, secondo il calendario annuale. Per poter usufruire del servizio è necessario dotarsi di un contenitore carrellato di colore verde da 240 litri, con attacco a pettine per facilitare lo svuotamento meccanico.

28042021