ORIGGIO – Malviventi in azione ad Origgio; si sono finti addetti dell’acquedotto ed hanno rubato gioielli per 5.000 euro nella casa di una malcapitata pensionata del posto e di suo marito. La coppia, hanno entrambi più di ottant’anni, non hanno potuto fare altro che constatare la scomparsa dei loro preziosi, quando gli sconosciuti se ne sono andati.

E’ successo qualche giorno fa nella casa dei pensionati in via Ortigara: erano in giardini a sistemare il verde quando si sono fatti avanti i delinquenti, ha detto di essere un tecnico dell’acquedotto e che era impegnato a svolgere verifiche per problemi di inquinamento dell’acqua potabile. Lo hanno fatto entrare e poco dopo è arrivato il suo “collega”: hanno detto agli anziani di prendere tutti gli oggetti preziosi e di metterli in una busta, e di spostarli fuori casa perchè avrebbero dovuto utilizzare uno strumento che altrimenti li avrebbe “rovinati“. Scusa inverosimile ma sono apparsi convincenti e gli anziani ci sono cascati: hanno lasciao tutto all’esterno e manco a dirlo, la busta è immediatamente scomparsa assieme ai due “tecnici”. Che se ne sono andati con anelli, collane, braccialetti ed orologi.

28042021