SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd in risposta alla presa di posizione della Lega sulle dichiarazioni delle dichirazioni del Pd

Cara Lega saronnese non ciurlate nel manico… Perchè qui il punto è uno solo se stai al governo, non puoi raccogliere firme contro il tuo stesso governo.

Le decisioni si prendono consultando i ministri di tutti, e Draghi lo fa considerando tutti e considerando le evidenze scientifiche.

Sulla “ mancanza di base scientifica del coprifuoco” scopriamo l’appartenenza di Veronesi al Comitato Tecnico Scientifico del Governo; ignoravamo che ne facesse parte.

Quello che voi definite “ scelta politica indegna, insensata e provocatoria contro la Repubblica” è stata assunta dal Consiglio dei Ministri di cui la Lega fa parte, con ben due ministri di peso.

Tutti sanno, salvo voi che fate finta di non saperlo, che è una misura che si evolverà (attenuerà molto) in base alle risultante statistiche dei contagi.

Troviamo anche surreale il “vostro Speranza”, in quanto è Ministro anche del vostro oltre che nostro governo, scelto e sostenuto da Draghi a cui voi avete dato massima fiducia o ricordiamo male? Come è surreale che ci accusate di “totalitarismo rosso” per una critica politica della nostra Valioni, quando subito ci “minacciate” per aver avuto l’ardire di dissentire e criticarvi.

Il Governo approva il PNRR con 200 MLD di investimenti, noi sappiamo da che parte stare… e la Lega?

Ci verrebbe anche da chiedervi una gentilezza “non ammazzateci di benaltrismo”: telos, valutazioni fantasiose sulle misure di profilassi ecc. Le misure di contenimento, che prevedono interventi differenziati in base alla situazione contagi (morti) ecc. sono stati usati in qualunque paese Ue, valutati con il supporto di scienziati, non introdotti sul capriccio di un Ministro, come sembrerebbe a voi.

Forse un ricordino aiuta nel’Ottobre del 2020 il Governatore Fontane è stato il primo ad introdurre chiusure centri commerciali e coprifuoco, e lo ha fatto anticipando lo stesso Governo. Idem pochi mesi fa ha dichiarato zone rosse alcuni comuni come Garbagnate (Febbraio 2021).

Questo cose non si fanno per fare un dispetto ai cittadini come vorreste “insinuare”, ma per senso di responsabilità. Capiamo che la concorrenza a destra è diventata spietata, ma o sei Governo o sei “agitatore” scegliete!