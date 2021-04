SARONNO – Il commissario Mezzasalma vivrà un nuovo mistero tra le strade di Saronno. Ad annunciarlo è Antonio Vasselli, che ha dedicato alla città degli amaretti la serie di gialli che vedono come protagonista un commissario, impegnato a svelare i misteri che turbano Saronno.

“Saronno – racconta l’autore Antonio Vasselli – è la città che mi ha dato questa linea creativa e dato vita al personaggio del commissario Mezzasalma che, a livello caratteriale, un po’ mi somiglia. Come me, è Palermitano, ma esercita la propria attività di commissario a Saronno”.

Questa somiglianza è stata notata anche dai saronnesi stessi che, ora, non possono far a meno di identificare lo scrittore con il suo personaggio: “A volte mi trovo nei negozi di Saronno e vengo riconosciuto come Commissario Mezzasalma. E’ difficile che la mia persona ricami il mio vero nome e cognome”.

“Mi rende felice – commenta – forse significa che ho lasciato qualcosa”.

La serie di romanzi omaggia la città presentandone scorci suggestivi, riconoscibili da qualunque cittadino. Ma non solo, ad animare i racconti sono gli stessi saronnesi: “La peculiarità dei romanzi è che, oltre indicare vie e negozi esistenti, è animata da personaggi reali, nominati nel romanzo con nome e cognome, ma collocati con una professione differente – spiega l’autore – Qualcuno è diventato ispettore, alcuni ingegneri informatici. Tuttavia, restano perfettamente riconoscibili, non solo per i nomi, ma anche nelle descrizione fisiche”.

Ora si attende il sesto capitolo delle avventure del commissario saronnese che, anticipa Vasselli, avrà in primo piano il rapporto familiare, in particolare di paternità: “E’ un tema ricorrente nei miei lavori. Per questo nuovo capitolo del Commissario Mezzasalma, ho dare particolare importanza al rapporto con i figli, che, andando a scuola, costruiscono un rapporto particolare con i sistemi moderni, con i pericoli che essi possono procurare”.

L’ultimo episodio della serie risale, ormai, al 2017 e porta il titolo di “Uno Spritz per il Commissario Mezzosalma”.

“Mario, un amico e lettore saronnese – così Antonio Vasselli spiega il motivo dietro al curioso titolo – durante una vacanza estiva mi fa assaggiare lo Spritz, che non conoscevo. Dopo qualche bicchiere, Mario mi dice “Il prossimo giallo devi intitolarlo uno Spritz per il commissario Mezzasalma”, io ho riso a quell’affermazione.”

Eppure, dopo qualche mese, arriva il lampo di genio: ecco che il commissario Mezzasalma si trova coinvolto nel mistero di una mummia rinvenuta nei sotterranei del Santuario della Madonna dei Miracoli di Saronno, accanto al corpo una valigia colma di vecchie banconote. A sciogliere i nodi del mistero, sarà un personaggio ghiotto di Spritz.

(in foto: lo scrittore Antonio Vasselli)

24042021