SARONNO – Non solo l’iniziativa “Io Dono” a Casa di Marta la solidarietà cresce anche sottoforma di rete.

Una novità degli ultimi giorni: la San Vincenzo, associazione caritativa laicale che storicamente a Saronno aiuta le famiglie bisognose, ha trasferito la propria sede in Casa di Marta. Attualmente quindi i principali servizi che rispondono al bisogno alimentare si svolgono proprio all’interno della Casa: la mensa dei bisognosi degli Amici di Betania, l’Emporio della Solidarietà (il supermercato solidale gestito da Cooperativa Intrecci di Caritas Ambrosiana) e la distribuzione dei pacchi alimentari della San Vincenzo, alternano quotidianamente i loro servizi, collaborando con la Casa di Marta per l’approvvigionamento di generi alimentari che possano essere di aiuto a sostenere i servizi stessi.

“La condivisione del luogo ha generato immediatamente l’occasione di condividere anche le risorse: “aiutiamoci ad aiutare meglio” è stata un po’ la naturale evoluzione dei rapporti e anche in questo caso ci siamo accorti che le risorse disponibili potevano sembrare abbondanti in certi casi e contemporaneamente insufficienti in altri casi”