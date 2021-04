SOLARO – Aggiornamento dei casi di contagio al 29 aprile sul territorio comunale di Solaro: in totale, dal primo caso di febbraio 2020 ad oggi, sono 1238 i residenti risultati positivi (erano 1210 in data 22 aprile) e 43 i deceduti, tre nell’ultima settimana.

Secondo i dati forniti al sindaco, ci sono a questa data 58 attualmente positivi (7 in meno della scorsa settimana): tra di questi 55 sono maggiorenni e solo 3 minori. Ricordiamo che tutte le persone in quarantena e isolamento domiciliare devono rimanere tassativamente presso il proprio domicilio e, nel caso risiedano con altre persone, devono rimanere all’interno della propria stanza, senza contatti con i conviventi.

Ricordiamo che per prenotarsi per la vaccinazione a seconda delle varie categorie di età, i cittadini possono rivolgersi al portale di Regione Lombardia o al numero verde 800894545.

Dice il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “I nuovi contagi sono in diminuzione, così come gli attualmente positivi. È troppo presto confermare che sia una tendenza ma speriamo tanto che possa esserlo. Continuiamo a rimanere vicini alle famiglie ed ai cari dei solaresi scomparsi, per la nostra comunità sono tutte gravi perdite. E continuiamo a confidare nel piano vaccinale, affinché la situazione possa migliorare più velocemente. Anche se siamo passati in Zona gialla e le restrizioni sono diminuite, ci tengo a ricordare a tutti che i buoni comportamenti sono sempre da seguire, dalla frequente igienizzazione di mani e oggetti di uso comune all’evitare assembramenti, passando per il costante utilizzo delle mascherine. Non è ancora il momento di metterli da parte, perché la lotta al virus non è ancora stata vinta”.

(foto archivio: cerimonia in Municipio a Solaro)

