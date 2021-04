SARONNO – Il loro passaggio, anzi per la precisione i loro passaggi, non sono passati inosservati visto che si sono lasciati una scia di bottiglie vuote, rifiuti abbandonati e mozziconi che raccontano l’accaduto. In diverse circostanze nelle ultime settimane degli intrusi sono penetrati all’interno dell’auditorium e in una circostanza anche nella palestra della scuola media Aldo Moro di viale Santuario.

Non si tratta di ladri o di vandali (nulla risulta mancare e non si sono registrati danneggiamenti) sono più probabilmente di ragazzi che si ritrovano per chiacchierare, bere e trascorre insieme qualche ora nottetempo. A scoprire l’accaduto il personale dell’istituto e del comune che in diverse circostanze ha dovuto porre rimedio allo sporco “lasciato dalle effrazioni notturne”.

Dell’accaduto è stata avvisato l’istituto scolastico e l’Amministrazione comunale che si occupa di gestire lo stabile comunale compresa la palestra e l’auditorium punti di riferimento non solo per la scuola ma anche il mondo delle associazioni saronnesi.

(foto archivio)