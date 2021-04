SARONNO – L’aveva anticipato il primo cittadino Augusto Airoldi ed effettivamente il progetto si è subito concretizzato: nella palestra dell’ex scuola elementare Pizzigoni in via Parini è arrivata la sesta linea. Per allestirla è stato spostato il pianoforte (quello portato all’hub da Villa Gianetti per il progetto musicale) in modo da creare un altro spazio dedicato alla vaccinazione con scrivania per il personale amministrazione che registra la somministrazione e lo spazio con tutto il necessario per l’inoculazione per il personale di Medici Insubria che materialmente inoculano il vaccino.

Uno spazio importante anche in vista dell’avvio, martedì, delle somministrazione delle seconde dosi. Si parte con gli over 80. All’interno della struttura si sta studiando uno spazio ad hoc per queste somministrazioni che sono inevitabilmente più veloci delle prima e per le quali si sta pensano ad una percorso ad hoc con accettazione, attesa e somministrazione dedicata.

Il personale medico e amministrativo di Medici Insubria che gestisce la struttura sul fronte delle somministrazioni affiancato dal personale della Croce Rossa Saronno e della protezione civile con l’associazione nazionale carabinieri sta predisponendo in queste ore tutto il necessario per rispondere a questa nuova esigenza.