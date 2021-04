SARONNO / MONZA – Un uomo di 43 anni è stato investito dal treno Saronno-Seregno-Albairate di Trenord, questa mattina: è successo alle 8.51 nelle vicinanze della stazione di Monza. Il convoglio 24929 era partito dallo scalo di “Saronno centro” in piazza Cadorna stamane alle 8.05 e l’arrivo ad Albairate era previsto alle 9.52. Come detto, nei pressi della stazione monzese si è verificato l’incidente mortale: il quarantanovenne sarebbe deceduto all’istante.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia ferroviaria, vigili del fuoco, una ambulanza della Croce bianca e l’automedica monzese. Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la precisa dinamica di quanto è avvenuto. La corsa del Saronno-Albairate è stata cancellata, con i passeggeri che sono stati fatti scendere a Monza ed hanno proseguito il loro viaggio con altri mezzi; ed in mattina ci sono stati ritardi, per le altre corse, mediamente attorno alla mezz’ora.

(foto archivio: polizia ferroviaria e vigili del fuoco in una stazione della zona)

29042021