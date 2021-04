UBOLDO – Incidente alle 18.59 in via per Origgio, nei pressi del cimitero di Uboldo dove una automobile è entrata in collisione con un autobus. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco del distaccamenti di Saronno con le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno e della polizia locale del comando unificato di Uboldo-Origgio e numerose ambulanze oltre all’automedica proveniente dall’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco ed all’automedica in arrivo da Varese. Per il momento sul posto stanno operando gli equipaggio delle autolettighe della Croce rossa di Legnano e della Misericordia di Arese, inviate da Areu, il coordinamento regionale per le emergenze sanitarie in Lombardia.

Ancora da chiarire con precisione la dinamica di quel che è successo, l’entità dei danni e le condizioni delle persone che sono rimaste ferite nel sinistro i cui soccorsi stanno ovviamente costituendo la priorità in questo momento. Il traffico nella zona è stato deviato.

(seguono aggiornamenti)

29042021