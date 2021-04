SARONNO – Un evento firma-copie in libreria con l’autore saronnese Antonio Vasselli fissato per sabato 1 maggio alle 10.30, nella Mondadori di via Portici 12.

Antonio Vasselli, conosciuto in città per la serie di gialli ambientati proprio nella città degli amaretti, questa volta non presenterà un nuovo capitolo delle avventure del Commissario Mezzasalma, ma il suo nuovo thriller psicologico, dal titolo Il Seminarista.

La trama del romanzo vede l’intrecciarsi di più storie, tutte unite da un filo conduttore: “Al colonnato del Bernini – racconta Antonio Vasselli – c’è uno psicopatico, il Mastino, che vuole ripulire la Chiesa dei personaggi che hanno colpe all’interno del Vaticano.”

“Possiede – continua a spiegare – un database accurato in cui ha inserito nominativi di vescovi, preti, che si sono macchiati di gravi colpe. Sorge naturale, quindi, chiedersi: la città del Vaticano non è più sicura?”

Non si tratta solo di spionaggio e intrighi finanziari, come l’autore ha spiegato a IlSaronno in un’intervista, ma anche della ricerca di se stessi: “Nessuno sa – asserisce Vasselli – cosa stia vivendo interiormente il Mastino: la follia è una brutta bestia, una dei mali peggiori che l’uomo possa vivere. Si tratta di un tema portante del romanzo, il filo conduttore che anima l’intera scena sin dall’incipit”.

Non manca una controparte del Mastino, un antagonista che gli metterà i bastoni tra le ruote: si tratta di Lorenzo Parmigiani, comandante della gendarmeria vaticana: “E’ uno scudiero di Sua Santità – così l’autore presenta il suo personaggio – pronto a vegliare sulla figura del Papa e sui cardinali”.

Costellato di personaggi, il nuovo thriller di Vasselli sarà presentato dall’autore stesso, che poi, durante l’evento, si metterà a disposizione dei propri lettori per un firma-copie.

(in foto: la Mondadori di Saronno)

