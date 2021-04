SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito a quanto accaduto stanotte

Un plauso agli uomini del Capitano Suriano, che, anche in questa occasione, hanno lavorato con grande professionalità ed estrema rapidità: all’Arma dei Carabinieri va il ringraziamento, a nome dell’intera comunità saronnese, dell’Amministrazione comunale. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine deve servire da monito per coloro che hanno in mente azioni scellerate dello stesso tipo contro la città e i saronnesi.

In particolare, il Sindaco Augusto Airoldi e l’assessore Franco Casali hanno seguito da vicino le vicende legate all’arresto da parte dei Carabinieri di Saronno del piromane che stanotte ha appiccato dolosamente un incendio, bruciando alcuni contenitori carrellati, pavimentazioni e un bagolaro a fine Corso Italia e in via Garibaldi. L’Amministrazione si è immediatamente attivata per stimare e intervenire sui danni prodotti da questo atto incivile e pericoloso e ringrazia i funzionari del Comune e della Polizia Locale per la solerzia con cui si sono messi in moto.