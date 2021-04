GORLA MAGGIORE / TRADATE – Dopo mezzanotte i vigili del fuoco del comando di Tradate sono intervenuti sul territorio del comune di Gorla Maggiore, per un incendio autovettura. L’auto è andata distrutta dalle fiamme e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la sede stradale. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Per i pompieri tradatese sempre numerosi anche gli interventi “fuori porta”. Ma anche un ruolo in paese sempre al servizio della comunità. Nella giornata di sabato 24 aprile, tra l’altro, è stato posizionato un defibrillatore all’esterno del distaccamento dei vigili del fuoco di Tradate in via Isonzo. L’importante strumentazione salvavita è stata donata dal “Gruppo di Leo” la sezione giovanile del Lions Club e con il contributo del Comune di Tradate. Presenti alla cerimonia il senatore tradatese Stefano Candiani con il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Antonio Albanese.

(foto archivio: precedente intervento dei vigili del fuoco per un incendio autovettura)

30042021