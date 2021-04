GERENZANO – Cordoglio per la scomparsa del papà ed ore di attesa per avere notizie del bimbo di 6 anni ricoverato a Niguarda. Sono ore difficili per la comunità di Gerenzano che si è stretta intorno ai famigliari di Gianluca Toscano il 40enne vittima dello scontro mortale avvenuto ieri sera in via Per Origgio lungo la strada che corre sotto i piloni delle rampe d’accesso dell’autostrada Milano-Como proprio al confine tra Origgio e Uboldo.

La tragedia si è consumata poco prima delle 19 il violento impatto tra una Peugeot 308 ed un pullman delle linee extraurbane. Sul posto una dozzina di mezzi di soccorso: dai vigili del fuoco che hanno liberato padre e figlio bloccati nell’utilitaria. Il personale sanitario ha soccorso un bimbo di 6 anni portato in codice rosso al Niguarda. Feriti anche un 18enne ed un 51enne portati all’ospedale milanese a quello di Saronno fortunatamente non in pericolo di vita con lievi lesioni.

La polizia locale consortile ha chiuso l’arteria per permettere le operazioni di soccorso e ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso. Nella zona gli incidenti non sono una novità tanto che la pericolosità della strada è al centro di un dibattito che interessa tutto il Saronnese.