SARONNO – Riaprire le visite agli ospiti delle Rsa ai parenti che hanno ricevuto il vaccino»; è la proposta presentata personalmente al ministro della Salute Roberto Speranza dal consigliere regionale varesino e presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti.

«I nostri anziani sono stati per troppo tempo soli – spiega Monti – è un diritto e un dovere farli incontrare con i loro cari che sono stati vaccinati, visto che tutti gli ospiti e tutto il personale delle case di riposo lombarde hanno ricevuto il vaccino». Il consigliere regionale guarda anche all’aspetto economico delle Rsa. «Il sostegno a queste strutture che rappresentano un’eccellenza in Lombardia, non è mai venuto meno – aggiunge Monti – sia con i ristori dello scorso anno, che ha permesso a molte realtà di sopravvivere, sia con gli ulteriori 200 milioni di euro appena stanziati dalla giunta regionale a favore di tutto il sistema sociosanitario e delle Rsa».

Al seguente link, il video con l’intervista completa a Emanuele Monti: https://www.true-news.it/pharma/lombardia-rsa-parenti