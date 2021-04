CARONNO PERTUSELLA – Pedone investito a Caronno Pertusella: è successo ieri alle 16.35 in via Uboldi a Caronno Pertusella: l’uomo, di 64 anni, è stato soccorso da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e da una ambulanza della Croce rossa di Saronno ed è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Saronno, non ha comunque riportato gravi lesioni.

A Saronno intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca alle 9.25 in via Petrarca per una caduta accidentale al suolo: un uomo di 64 anni è stato trasportato all’ospedale di Saronno, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

contro fra due automobili ieri alle 15.40 in via Cesare Battisti, l’ex statale Varesina in territorio di Locate Varesino, c’è stato un ferito. Il sinistro si è verificato nei pressi della rotonda all’incrocio con via Santi Quirico e Julitta. E’ accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù ed è arrivata una ambulanza della Croce rossa, il cui equipaggio si è preso cura dell’unica persona che ha avuto bisogno di cure mediche, un uomo di 55 anni che è stato quindi trasportato all’ospedale “Galmarini” di Tradate per gli accertamenti del caso; le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

30042021