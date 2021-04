GERENZANO / SARONNO – Sabato 1 maggio si rinnova la tradizione del pellegrinaggio parrocchiale al Santuario della Beata vergine dei miracoli di piazza Santuario con l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Alle 7 partenza del corteo composto esclusivamente (come da disposizioni per l’emergenza covid) dall’arcivescovo, dai sacerdoti, dal sindaco di Gerenzano Ivano Campi, dai portatori della croce con la portantina e dai chierichetti.

Il percorso – Si percorrerà via Duca degli Abruzzi, via Fagnani, via Manzoni, via Carducci, via Clerici (sulla ex statale varesina), per entrare in territorio saronnese via Varese con arrivo quindi al Santuario della Beata vergine dei Miracoli.