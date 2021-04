SOLARO – Il Comune di Solaro sostiene la proposta “Muoviti” ideata da Asd Atletica Virtus Senago per la nuova pista d’atletica del centro sportivo di corso Berlinguer. I corsi di atletica leggera sono pensati per bambini e ragazzi a partire dai 5 anni, anche già iscritti ad altre società e discipline sportive che non hanno la possibilità di praticare il proprio sport, specie quelli di contatto rimasti bloccati dalle normative anti-covid.

Lo slogan Muoviti è stato scelto al fine di spronare il settore giovanile locale affinché possa svolgere, in sicurezza, l’attività proposta all’aperto ed a porte chiuse, secondo le normative Fidal, sfruttando la nuova struttura solarese. L’abbonamento è mensile, senza alcun vincolo ed è prorogabile; le quote sono promozionali (35 euro al mese) comprensive di tesseramento Fidal a fini assicurativi, previa consegna di certificato medico non agonistico sino all’età di 11 anni e agonistico dall’anno in cui vengono compiuti i 12 anni.

Le attività andranno avanti sino alla fine del mese di giugno.

Per contattare l’Atletica Virtus Senago è possibile scrivere a [email protected] oppure ai numeri 3383259427 o 3406274022.

