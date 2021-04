SARONNO – “il parcheggio a Saronno Sud non si farà perché la Giunta non lo discuterà nemmeno con Ferrovie Nord” Sono le parole di Angelo Veronesi responsabile cittadino della Lega Lombarda che riaccende i riflettori del dibattito cittadino su un tema che ha infiammato l’inverno saronnese.

Nel protocollo d’intesa tra Saronno e Ferrovienord era stata stralciata la richiesta di un ampliamento del parcheggio di Saronno Sud. Una scelta fortemente criticata dalle opposizione e per la verità poco apprezzata anche da esponenti della maggioranza tanto che si era parlato comunque di una richiesta a Ferrovienord dell’intervento.

Nella delibera di giunta n. 34 dell’11 marzo 2021 è stato inserito lo stesso protocollo di intesa approvato in consiglio il 18 febbraio. A voce avevano garantito che avrebbero chiesto il parcheggio a Ferrovie, ma poi alla prova dei fatti non hanno aggiunto niente, quindi risulta evidente dallo scritto che non lo chiederanno. Sembra una cosa banale da dire, ma va detta per onorare la verità contro le bugie”,

Veronesi affonda: “Ci chiediamo come giustificheranno la questione i due consiglieri del Pd Mauro Rotondi e Mauro Lattuada che rassicuravano del contrario, anche loro a parole. Non è vero: se ne facciano una ragione e raccontino la verità ai cittadini.

Il sindaco Augusto Airoldi deve dire la verità ai cittadini. Ferrovie avrebbe dovuto investire 1 milione di euro a Saronno destinandolo al parcheggio a Saronno Sud. Qualcuno in maggioranza non era d’accordo nel fare un parcheggio? Lo si dica chiaramente. 1 milione di euro dove è finito? Sconto alle Ferrovie? L’amministrazione avrebbe potuto trattare con Ferrovie per fare loro investire 1 milione di euro da un’altra parte, invece è scomparso. 1 milione di euro di investimenti di Ferrovie svanito nel nulla. In più i cittadini ci troveranno a pagare di tasca propria la sistemazione della ex tratta Saronno Seregno che rimane di proprietà delle Ferrovie ed è solo stata concessa in comodato al Comune. Ai contribuenti ed alla Corte dei Conti piacerà sapere che i soldi dei cittadini verranno spesi per sistemare una proprietà privata?

“Abbiamo votato contro l’approvazione dei verbali della seduta del consiglio comunale del 18 febbraio perché si è nascosta la verità ai cittadini – continua Raffaele Fagioli capogruppo della Lega Lombarda in consiglio comunale – Per evitare di annunciare la verità ai cittadini ci hanno imposto un bavaglio impedendoci in modo assolutamente scorretto di votare un emendamento per inserire nel progetto di riqualificazione delle Ferrovia il parcheggio a Saronno Sud.

Lo hanno fatto apposta per evitare che Rotondi, Lattuada e chissà quanti altri consiglieri di maggioranza votassero a favore del nostro emendamento spaccando la maggioranza in consiglio comunale e impedendo al sindaco Augusto Airoldi di perseguire i suoi scopi.

In quell’occasione la maggioranza, divisa al suo interno ed a corto di argomenti, ha impiegato oltre mezz’ora di sospensione del consiglio per inventarsi uno stratagemma per imbavagliare il consiglio comunale.

La richiesta della Lega non è stata posta in discussione né in votazione ed il presidente del consiglio ha gestito la parte di riunione post-sospensione precludendo la possibilità di presentare e discutere un emendamento per inserire il parcheggio a Saronno Sud. Ora che il verbale svela la verità ci aspettiamo che il presidente del Consiglio Pierluigi Gilli spieghi ai cittadini le reali motivazioni del suo comportamento. I cittadini pretendono di sapere la verità.