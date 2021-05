CERIANO LAGHETTO – “Vi aspettiamo dalle 9 alle 18 i giorni 1 e 2 maggio in piazza Diaz a Ceriano Laghetto, per il gazebo info point Campus ecologiocando 2021, con raccolta fondi e tantissimi articoli ad offerta libera”. Così gli organizzatori di questa iniziativa prevista nel centro cerianese. Dopo questa mattina, ed un pomeriggio decisamente piovoso, lo stand torna dunque domattina.

L’iniziativa si svolge ovviamente nel rispetto delle norme anti-covid, così come indicato dalle autorità sanitarie e regionali.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

01052021