CISLAGO – Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Cislago: una autovettura Mercedes Viano si è cappottata in via Dante Alighieri.

E’ successo alle 18.50: sul posto oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno è accorsa una ambulanza della Croce rossa saronnese e sono arrivati i vigili del fuoco. Le quattro persone a bordo del veicolo sono state soccorse e portate fuori dal mezzo: le loro condizioni sono apparse tranquillizzanti, per nessuno si è reso necessario il trasporto in ospedale. Si tratta di una donna di 46 anni, un uomo di 31 anni, poi ci sono una ragazza ventunenne ed un ventottenne. I soccorritori hanno trovato il mezzo, letteralmente, con le ruote all’insù. Il transito in via Dante, ci si trova in una zona residenziale all’estrema periferia del paese, in località Massina, è stato per il momento interrotto.

Resta da chiarire la dinamica del sinistro, e dei rilievi si stanno occupando i militari dell’Arma.

(foto: alcune immagini dell’incidente)

01052021