GERENZANO – “Ringraziamo tutti i volontari, la polizia locale comunale e tutti quanti hanno collaborato alla tradizionale processione di pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno“. Così l’Amministrazione civica del sindaco Ivano Campi riguardo all’iniziativa che si è svolta questa mattina.

“Quest’anno – ricorda il sindaco – si è svolta con la presenza dell’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Enrico Delpini, al quale abbiamo donato un quadro con raffigurata la chiesetta di San Giacomo a nome di tutta la comunità gerenzanese”.

Oggi, che è primo giorno del mese mariano, l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, con i sacerdoti locali si è infatti recato in pellegrinaggio a piedi da Gerenzano al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli in piazza Santuario 1 per presiedere alle 8 la celebrazione eucaristica. L’arcivescovo ha portato la croce di legno che fa tradizionalmente parte del pellegrinaggio.

(foto: il quadretto che è stato donato all’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Enrico Delpini)

01052021