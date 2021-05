GERENZANO – La pioggia battente di questo pomeriggio di sabato ha provocato l’allagamento del sottopasso che collega le due zone commerciali al confine fra Saronno e Gerenzano passando sotto a via Clerici, come si chiama quel tratto dell’ex Varesina. Nel corso del pomeriggio la chiusura al traffico del sottopassaggio, dove si era formata una abbondamente quantità d’acqua, abbastanza perchè eventuali auto in transito potessero rimanere bloccate.

Era già successo altre volte in caso di forti precipitazioni, ed in qualche caso era anche capitato che delle vetture restassero bloccate nell’acqua. Anche in questo frangente si è dunque registrato l’intervento delle forze dell’ordine e dei responsabili del Comune di Gerenzano, che hanno anche posizionato un ben visibile nastro bianco e rosso per avvisare del pericolo ed impedire il passaggio delle vetture. Per le auto, obbligatorio evitare il sottopasso e tornare lungo l’ex Varesina. Il sottopasso è stato riaperto poco dopo le 20.

(foto: alcune immagini del sottopasso allagato questo pomeriggio)

